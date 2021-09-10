Екатеринбург, 10 сентября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Екатеринбургские активисты создали два списка городских сооружений, имеющих историко-культурную ценность. Об этом сообщает движение «Что там с ОКН».

IvanA Дом в Екатеринбурге на Мельникова, 14 (1923 года постройки)

В «чёрную книгу» исторических зданий вошли уже снесённые объекты. В «красную книгу» вошли здания, обладающие ценностью и попадающие под снос.

20 объектов внесены в «чёрную книгу» (например, здания кинотеатра «Темп», школы №1), 18 — в «красную» (первый корпус Уралмашевского стадиона, контора Екатеринбургской городской больницы и другие).

Как сообщало ИА REGNUM, в день города в Екатеринбурге снесли старинный особняк на улице Мельникова. Здание включено в «Чёрную книгу» исторических объектов.

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