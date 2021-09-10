Цюрих, Швейцария, 10 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выступила с заявлением по поводу её новой совместной фотографии с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Сообщение она опубликовала 10 сентября в Instagram.

filip bossuyt Ярослава Магучих

«По фото: оно было сделано по просьбе прыгуньи Камилы Лицвинко, которая завершает свою карьеру и хотела запечатлеть эти воспоминания!» — написала Магучих.

Она также добавила, что на фото её обнимает не Ласицкене, а представительница Австралии Никола Макдермотт.

https://www.instagram.com/p/CTk6dIVq6N6/

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября Магучих и Ласицкене сфотографировались после финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе (Швейцария). При этом ранее Магучих подверглась нападкам на Украине за фото с российской спортсменкой.

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