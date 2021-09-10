Москва, 10 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории России был выявлен 18 341 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 7 102 625.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 789 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 191 165.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 6 357 272 человека вылечились от нового заболевания, 17 121 из которых — за прошедшие сутки.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в России было выявлено 18 380 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.