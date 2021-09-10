Сыктывкар, 10 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Врачи Эжвинской больницы с трудом спасли ковид-пациента, который публично призывал подписчиков к самолечению при выявлении коронавируса. Об этом со ссылкой на врача медучреждения Андрея Гаврилова сообщает минздрав республики Коми.

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«На страницах соцсетей мне попадалась информация, в которой местный блогер настойчиво оповещал своих читателей о ситуации с пандемией. Он писал о том, что пандемии нет, что лечение этого недуга можно успешно проводить самостоятельно. Этот мужчина заболел. У него была диагностирована коронавирусная инфекция с двусторонней пневмонией. Состояние утяжелялось из-за имеющегося фактора риска: избыточной массы тела. Блогер был госпитализирован после 8 дней домашнего самолечения. Болезнь протекала сложно. Упреждающая терапия не смогла сработать в полной мере, так как сроки её применения уже были затянуты самолечением. Мы скрупулёзно лечили пациента, учитывая все факторы, осложняющие течение болезни», — рассказал врач.

По словам Гаврилова, после перенесенного заболевания блогер не только удалил посты о самолечении, но и стал организатором сбора нескольких добровольных пожертвований в приобретении средств гигиены для маломобильных пациентов, находящихся на лечении от ковида.

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Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Коми от ковида скончались более 1,5 тысячи человек.