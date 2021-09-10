Москва, 10 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Законопроект о пожизненном наказании не коснется арестованного в Кемеровской области обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух десятилетних девочек в Киселевске, отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Илья Дубровин ИА Красная Весна Кузбасс

«Сразу хочу заметить, что наша инициатива не коснётся арестованного в Кемеровской области Пестерникова. По действующему законодательству ему и так грозит пожизненное заключение сразу по двум статьям УК РФ: ч. 5 ст. 132 (Насильственные действия сексуального характера); ч. 2 ст. 105 (Убийство)», — разъяснил Хинштейн в телеграм-канале.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября, суд Центральном района Кемерова арестовал обвиняемого в изнасиловании и убийстве двух десятилетних девочек в Киселевске. 7 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области были найдены мёртвыми две 10-летние школьницы.

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