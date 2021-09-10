Омск, 10 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Торговля алкоголем на День города в Омске будет запрещена. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в мэрии города.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Омск

Уточняется, что запрет на розничную продажу алкогольной продукции коснётся территорий, где будут проводиться праздничные мероприятия.

В мэрии напомнили, что ключевыми площадками праздника являются Любинский проспект, сквер Дзержинского, Соборная площадь и другие. Время действия ограничений совпадает со временем проведения мероприятий. Контролировать деятельность торговых объектов в этот период будут сотрудники полиции.

Напомним, в этом году в Омске праздничные мероприятия, посвящённые Дню города, пройдут с 11 по 18 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае за последние три года снизился показатель заболеваемости алкоголизмом.

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