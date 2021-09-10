Воронеж, 10 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 466 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 10 сентября в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 464 новых заразившихся.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

За сутки в регионе выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 272 человека, за тот же период зарегистрирована смерть ещё 24 пациентов.

Всего в Воронежской области с начала пандемии ковид был диагностирован у 123 207 человек, выздоровели 104 879 человек. Скончались 5 282 воронежцев с подтвержденным заражением коронавирусом.