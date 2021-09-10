Москва, 10 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Москве выявлено 1 566 новых случаев заражения коронавирусом, после прохождения лечения 1443 пациента выздоровели, скончались 48 человек, сообщает 10 сентября оперштаб Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее глава Депздрава Алексей Хрипун, выступая на проходящем в столице IV форуме социальных инноваций регионов не исключил того, что уже в сентябре в Москву может придти четвертая волна COVID-19.

Подробности читайте здесь:Глава Депздрава Москвы предрёк четвёртую волну COVID-19