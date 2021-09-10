Элиста, 10 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Жителя Кабардино-Балкарии Александра Сагданова осудили за участие в террористическом сообществе. Он стал его активным членом во время отбывания срока наказания в исправительной колонии в Калмыкии. Теперь по приговору суда, он добавил к своем бывшему сроку наказания еще 5,5 года лишения свободы с колонии строгого режима, сообщили 10 сентября в пресс-службе СКР.

Антон Самарский Колония

Напомним, в 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в колонии №2 в Калмыкии, создал террористическое сообщество, в которое позже, в феврале 2016 года, вступил Сагданов. Став активным членом группы террористов, он «обучался арабскому языку, проходил идеологическую подготовку, посещал лекции, проводимые участниками террористического сообщества». При этом, как установил суд, он «подчинялся принципам и нормам поведения, сформированным в результате ложного, вымышленного представления о религиозном превосходстве над другими членами гражданского общества».

Вышедший на свободу основатель террористической ячейки Шахбан Гасанов был ликвидирован силовиками в ходе нападения на сотрудников правоохранительных органов в городе Хасавюрте в 2015 году. А его последователи, в том числе и уроженец Кабардино-Балкарии, продолжили начатое им дело. После того, как была вскрыта преступная сеть, были осуждены уже несколько членов террористической ячейки.

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