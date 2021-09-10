Москва, 10 сентября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Изменение структуры экономики требует и пересмотра методики учета производительности труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. А. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала высказывание мэра Москвы Сергея Собянина о том, что методы анализа производительности труда стали несовершенными.

ИА REGNUM В труде

«Конечно, структура экономики меняется, и если 30−40 лет назад основную долю в ВВП страны занимало производство и сельское хозяйство, то сейчас большую долю занимает сфера услуг, — сказала Иванова-Швец. — Расчёт индексов производительности труда производится по нескольким методикам: своя методика в России отличается от методики в Европе. И учитывая изменения в структуре экономики, есть, наверное, потребность пересмотреть методики. Особая роль в этом у Международной организации труда, которая разрабатывает рекомендации, и в том числе по расчёту производительности труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Собянина, методики расчета не поспевают за глобальным изменением экономики.