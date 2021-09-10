Москва, 10 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Стоимость услуг ЖКХ беспокоит большинство жителей России. Называют платежи за коммунальные услуги очень высокими 52%, неподъемными — 19%, приводит данные ИХ «Ромир».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

Оплачивают коммунальные услуги без проблем лишь 3% участников опроса. Еще 26% опрошенных считают коммунальные платежи доступными, однако хотели бы их уменьшения.

Чаще всего о доступности платежей за ЖКУ заявляют молодые люди 18−24 лет (43%) и респонденты из городов с населением менее 100 тыс. человек (34%). Называют стоимость услуг высокой граждане с низким доходом (90%), жители Южного ФО (88%) и люди старше 60 лет (84%).

Опрос проведен в июле 2021 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России перечислили проблемы в системе ЖКХ в том месте, где они проживают, — недовольство услугами управляющей компании и системой водопровода.

Читайте подробнее: Жители России назвали главные проблемы в системе ЖКХ