Москва, 10 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Фашизм и терроризм идентичны друг другу в своей человеконенавистнической сути. Об этом заявил политический обозреватель из Италии Марк Бернардини на Международном антифашистском форуме-2021 в Москве.

Юные фашисты в лагере Гитлерюгенд. 1930-е

Эксперт отметил, что от рук фашистов погибли сотни ни в чем не повинных людей: взрывались поезда, площади, вокзалы, самолеты, банки. С приходом международного исламского терроризма аналогичные трагедии коснулись США, Испании, Франции.

«Давайте вспомним, теракты в Москве, Буденновске, Беслане… Вот почему таких террористов я называю фашистами. А что творят вот уже семь лет киевские власти в Донбассе?! Фашизм возрождается там, где, казалось бы, его меньше всего ожидали. В стране, которая сильно пострадала от коричневой чумы 80 лет назад. Я уверен, бороться с фашизмом нужно, как можно раньше, тогда меньше погибнет людей», — сказал Бернардини.