Москва, , 11:54 — REGNUM Разработанный парламентариями от «Единой России» во главе с Андреем Турчаком законопроект предполагает существенное ужесточение наказания за педофилию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил один из авторов инициативы депутат Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

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Он обратил внимание на то, что в настоящее время по ч. 5 статьи 131 «Изнасилование» и по ч. 5 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера» максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет.

Кроме того, предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Таким образом, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних до 18 лет, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом, либо совершенным при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, отметил Крашенинников.

Расследование указанных преступлений будет отнесено по общим правилам к компетенции следователей Следственного комитета.

«Внесение предлагаемых изменений в УК РФ не отменяет необходимости проведения административного надзора органами внутренних дел над отбывшими наказание преступниками», — подчеркнул Крашенинников.

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