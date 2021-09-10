Сан-Матео, США, 10 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. PlayStation показала трейлер переизданий видеоигр Uncharted 4: A Thief’s End and Uncharted: The Lost Legacy в рамках трансляции PlayStation Showcase 2021. Ролик был опубликован 10 сентября на YouTube-канале платформы.

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

Ремастеры (старые игры с улучшенной графикой и новыми функциями) выйдут на PlayStation 5 в начале 2022 года в виде набора Legacy of Thieves. Разработкой его версии для ПК занимается студия Iron Galaxy, отмечается, что ПК-вариант выйдет «вскоре после» релиза версии для PS 5.

Напомним, игра Uncharted 4: A Thief’s End вышла 10 мая 2016 года, в ней была завершена история Нейтана Дрейка. Релиз Uncharted: The Lost Legacy состоялся 22 августа 2017-го, этот проект является спин-оффом серии, в котором в качестве главной героини выступает девушка Хлоя Фрейзер.