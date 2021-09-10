Таллин, 10 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В октябре Эстония начнет вакцинацию от гриппа людей старше 65 лет. Впервые она будет бесплатной для этой возрастной группы, сообщило издание Sakala.

Allergiyainfo.ru Грипп

По словам специалиста отдела по контролю за инфекционными заболеваниями Департамента здоровья Ольги Садиковой, вакцинация от коронавируса не спасает людей от заболевания гриппом. Наступление сезона простудных заболеваний связано с резким ростом обратившихся за медпомощью людей, и своевременная вакцинация от гриппа поможет защитить людей.

«Обязательно надо вакцинировать пожилых людей, пациентов со сниженным иммунитетом и детей, которые еще не успели соприкоснуться с вирусами гриппа», — заявила Садикова.

Сообщается, что на данный момент вакцина от гриппа в аптеки Эстонии еще не поступила. Скорее всего, бесплатные прививки пожилым людям будут делать медсестры в центрах семейных врачей.

Врачи в Эстонии рекомендуют делать по крайней мере двухнедельную паузу между вакцинациями от коронавируса и гриппа.