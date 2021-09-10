Гавана, 10 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. После переформатирования санитарных протоколов в отношении прибывающих туристов Куба готовится к постепенному возобновлению туристической деятельности. Об этом заявил министр туризма страны Хуан Карлос Гарсия, пишет Prensa Latina.

Мария Плотникова ИА REGNUM Баракоа, Куба, 2017 год

«Принимая во внимание, что к 15 ноября 90% населения будет вакцинировано, и этот процесс набирает обороты в Канаде и Европе, Куба сможет постепенно принимать туристов», — сказал Гарсия.

Он напомнил о том, что в 2019 году Куба приняла 4,2 млн туристов, несмотря на ужесточение санкций со стороны США.