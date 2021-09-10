Курган, 10 сентября, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки подтверждено 116 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 54 зафиксированы в Кургане, сообщает 10 сентября региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 118 случаев.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 10 сентября выявлен 31 125 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе к 10 сентября вылечились 27 096 человек, скончались 639 пациентов с COVID-19 (на шесть человек больше, чем днём ранее).