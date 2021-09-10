Стокгольм, 10 сентября 2021, 11:52 — REGNUM В отношении депутата риксдага от партии «Умеренных» инициировано внутреннее расследование по нескольким случаям ненадлежащего поведения. Об этом новостная служба SVT Nyheter сообщила 10 сентября.
По информации журналистов, речь идет о сексуальном харассменте, жертвами которого могли стать лица моложе 18 лет.
«Мы всегда серьезно относимся к информации такого типа», — заявил в интервью газете Expressen партийный секретарь «Умеренных» Гуннар Стрёммер.
Сообщается, что представители партии предъявили депутату обвинения 8 сентября. По данным Стрёммера, информацию о сексуальном харассменте руководство «Умеренных» получило совсем недавно, после чего незамедлительно было начато внутреннее расследование.