Стокгольм, 10 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В отношении депутата риксдага от партии «Умеренных» инициировано внутреннее расследование по нескольким случаям ненадлежащего поведения. Об этом новостная служба SVT Nyheter сообщила 10 сентября.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

По информации журналистов, речь идет о сексуальном харассменте, жертвами которого могли стать лица моложе 18 лет.

«Мы всегда серьезно относимся к информации такого типа», — заявил в интервью газете Expressen партийный секретарь «Умеренных» Гуннар Стрёммер.

Сообщается, что представители партии предъявили депутату обвинения 8 сентября. По данным Стрёммера, информацию о сексуальном харассменте руководство «Умеренных» получило совсем недавно, после чего незамедлительно было начато внутреннее расследование.