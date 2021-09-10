Киев, , 11:49 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства. Об этом Зеленский заявил 10 сентября в ходе мероприятия YES Brainstorming.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Честно, я не жалею. Потому что это, наверное, возможность. Иногда бывают моменты, когда я думаю, зачем все это, если ты иногда теряешь человечность, чувство какой-то реальности. Должен выходить на улицу, общаться с людьми и понимать, что происходит. Ты не должен жить в аквариуме», — сказал он.

По его словам, президентство стало для него вызовом. Он хочет, чтобы после его президентства граждане уважали его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина уже сейчас готова к вступлению в НАТО. Он уточнил, что Украина готова ко вступлению в НАТО на уровне армии в целом, специалистов и проведенных военных реформ.

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