Сеул, 10 сентября, 2021, 11:49 — ИА Регнум. В Южной Корее отменили прокат китайского фильма о Корейской войне (1950−1953 гг) на фоне негативных реакций со стороны ветеранов войны, сообщает The Korea Economic Daily.

Baidu Постер к китайскому фильму «Жертвоприношение»

Известно, что 30 августа правительство одобрило фильм «Жертвоприношение» к показу, однако на этой неделе компания-импортёр фильма Wisdom Film отозвала заявку на возрастной рейтинг.

8 сентября министр культуры, спорт аи туризма Южной Кореи Хван Хи также подтвердил отмену.

«Фильм не может быть выпущен, потому что импортёр отказался от рейтинга контента», — отметил министр.

Фильм «Жертвоприношение», снятый режиссёрами Гуань Ху, Фан Гуо и Лу Яном и выпущенный в 2020 году в ознаменование 70-летия участия Китая в Корейской войне, повествует о сражении между китайскими и южнокорейскими войсками в июле 1953 г.