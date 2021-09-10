Киев, 10 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Украина в настоящий момент вполне может полагаться на поддержку США, заявил на конференции 10 сентября президент страны Владимир Зеленский.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский с супругой в США

По словам Зеленского, его встреча с Байденом показала, что сейчас отношения США с Украины лучше, чем когда-либо были, на «принципиально другом уровне», чем раньше.

«Президент США Джо Байден осознает угрозы со стороны России и возможность эскалации конфликта в Донбассе… Поддержку от США Украина получает не из-за политики украинских президентов, а из-за того, что Штаты поддерживают народ Украины», — заявил он.

Вместе с тем Зеленский пообещал, что не будет развешивать по всей стране билборды со слоганом «Мы — стратегические партнеры из США».

ИА REGNUM напоминает, что накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что изрядная часть взаимодействия Украины и США «буквально излучает ненависть к России и наполнена русофобией». Он добавил, что такое обстоятельство вынуждает Россию внимательно отслеживать отношения Киева и Вашингтона.