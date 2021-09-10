Москва, , 11:58 — REGNUM Экспортный газопровод «Северный поток — 2» построен через три года в условиях политических помех со стороны США и некоторых европейских стран. Это можно считать геополитической победой России, заявил 10 сентября старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

«Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Paul Langrock

Негативно относилась к проекту и Еврокомиссия, а вот последовательная позиция Германии строительству помогла. Берлин всегда подчеркивал, что проект газопровода — не политический, а коммерческий, отметил он.

«Завершение строительства «Северного потока — 2» — это геополитическая победа Москвы», — сказал Маринченко ТАСС.

Он добавил, что зависимость России и Европы от Украины в вопросе транзита газа теперь снизится, хотя транзит останется в каких-то масштабах. На полную рабочую мощность трубопровод может выйти до конца 2021 года, так как европейские хранилища газа мало наполнены.

Пока мощность сдерживается европейской газовой директивой, но на фоне дефицита газа на рынке её действие могут отменить, предположил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Газпром» 10 сентября объявила о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2».

Читайте также: Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершено