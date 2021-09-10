Архангельск, 10 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. За последние сутки число больных COVID-19 пополнили 258 жителей Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Среди новых заболевших: 77 архангелогородцев, 35 северодвинцев, 21 житель Вельского района, 18 котлошан. Случаи заболевания также выявлены в Коряжме, Новодвинске, Приморском, Няндомском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 18 341 носителя коронавируса.