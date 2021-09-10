Пенза, 10 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Пензе 10 сентября прошла презентация двухтомника о людях, которые в разное время внесли огромный вклад в развитие Пензенской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, новое издание представляет собой биографический словарь-справочник о героях-пензенцах.

Pnzreg.ru Книга «Герои земли Пензенской»

В первом томе содержатся сведения о 284-х Героях Советского Союза. Во втором опубликована информация о 189-ти Героях Социалистического Труда, 49-ти полных кавалерах Ордена Славы, пяти полных кавалерах Ордена Трудовой Славы, 16-ти Героях России, одном Герое Труда.

Врио губернатора области Олег Мельниченко отметил, что эти люди достойны, чтобы о них помнили и поблагодарил всех, кто работал над данным изданием. Книга «Герои земли Пензенской» поступит во все библиотеки региона, включая школьные, заявил он.

«Необходимо, чтобы этот труд был доступен для молодых людей, чтобы он помогал им изучать историю нашей области, знать о её героях», — подчеркнул Мельниченко.

Первый экземпляр издания был вручен вдове полного кавалера Ордена Трудовой Славы Сергея Ивановича Маслова — Анне Васильевне Масловой.

В ближайшее время на здании дома офицеров в Пензе установят памятную доску, посвященную первому секретарю Пензенского обкома КПСС Льву Ермину. Он в своё время уговорил представителя Минобороны, находившегося с визитом в Пензе, построить в городе Гарнизонный дом офицеров. По статусу этого делать не полагалось, но благодаря авторитету Ермина, инициатива была реализована.

«Могу сказать, что решение уже принято. В ближайшее время мы всех пригласим на открытие памятной доски человеку, который фактически добился строительства Гарнизонного дома офицеров. Это будет ещё один шаг по увековечиванию исторической памяти о тех, кто внёс огромный вклад в развитие Пензенской области», — анонсировал Мельниченко.

ИА REGNUMнапоминает, в здании Законодательного собрания Пензенской области открыли экспозиционный стенд, посвященный руководителям региональных органов власти в период с 1917 по 1998 годы.

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