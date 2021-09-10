Тбилиси, 16 апреля, 2024, 23:41 — ИА Регнум. На митинге против закона об иноагентах сотрудники МВД Грузии задержали 11 человек у здания парламента в Тбилиси. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба МВД страны.

Михаил Егиков/ТАСС

«Правоохранителями за правонарушения в административном порядке задержаны 11 человек. Мы ещё раз призываем организаторов и участников акции выражать свой протест в рамках закона. За каждым противоправным действием последует соответствующая правовая реакция со стороны правоохранительных органов», — указано в заявлении грузинского ведомства.

Уточняется, что протестующие бросали в силовиков камни, бутылки и иные предметы. В результате действий участников акции протеста пострадал сотрудник правоохранительных органов и получил повреждения автомобиль МВД. Пострадавший сотрудник полиции госпитализирован.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сотрудники спецназа полиции в Тбилиси начали разгонять собравшихся у парламента Грузии участников митинга против принятия закона об иностранных агентах. Силовики оттесняют протестующих от служебного входа в парламент и применяют слезоточивый газ.

Парламент Грузии 15 апреля начал рассмотрение законопроекта об иностранных агентах. Комитет парламента по правовым вопросам поддержал инициативу. В случае одобрения законопроекта неправительственные организации, получающие от 20% средств из-за рубежа, будут обязаны отчитываться о расходах, уклоняющихся от регистрации в реестре организаций ждёт штраф.

Рассмотрение законопроекта проходит на фоне протестных акций. Их участники заявляют, что этот закон помешает евроинтеграции Грузии. Протестующие также называют законопроект об иноагентах «российским законом». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие заявления абсурдными и напомнил, что подобные законы действуют во многих странах.