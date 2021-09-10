Буэнос-Айрес, 10 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил свой 750-й гол в карьере. Об этом 10 сентября сообщает Movistar Deportes.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Отмечается, что Месси достиг отметки в 750 мячей за карьеру на профессиональном уровне. На это ему потребовалось 932 матча.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины обыграла команду Боливии со счётом 3:0. Месси оформил хет-трик и побил рекорд Пеле.