Москва, 10 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. За сутки в России выявлен 18 341 новый случай коронавируса. За это время умерло 789 человек, 17 121 пациент из ранее заболевших выздоровели, сообщает 10 сентября оперштаб Москвы.

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Динамика регионов лидеров по количеству новых заражений показывает незначительные изменения. Так, в Москве за истекшие сутки количество новых заражений снизилось до 1566 случаев, а в Санкт-Петербурге наоборот выросло до 1504 эпизодов. В Подмосковье количество выявленных случаев коронавируса незначительно превысило зафиксированную на 9 сентября заболеваемость и составило 585 случаев.

По количеству вакцинированных к антилидерам приближается Свердловская область с ее 505 заболевшими. Остальные регионы демонстрируют среднюю динамику, что по мнению экспертов свидетельствует о выходе заболеваемости на очередное плато.