Москва, , 11:46 — REGNUM Парламентарии от «Единой России» намерены разработать законопроект о контроле за вышедшими на свободы педофилами, не получившими пожизненного заключения, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Госдума © ИА REGNUM

«Приступаем к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии)», — сообщил Хинштейн в телеграм-канале.

Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений, уточнил парламентарий.

Депутаты 10 сентября вносят в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов, такое наказание будет предусмотрено, когда преступление сопряжено с тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более детей, или за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ответственность за эти преступления будет наступать с 18 лет.

Кроме того: В Госдуме обещают проработать идею об электронных браслетах для педофилов

Читайте также: В Госдуме предлагают ввести кастрацию для педофилов

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме звучали предложения ввести химическую кастрацию для педофилов. Законопроект о принудительной химической кастрации педофилов почти готов, заявил 26 октября 2020 года член комитета Госдумы по безопасностиАнатолий Выборный(«Единая Россия»).

Читайте также: В Госдуме разработали законопроект о химической кастрации педофилов

Читайте ранее в этом сюжете: ЕР внесет в Госдуму законопроект о пожизненном сроке за педофилию