Москва, 10 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Парламентарии от «Единой России» намерены разработать законопроект о контроле за вышедшими на свободы педофилами, не получившими пожизненного заключения, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

ИА REGNUM Госдума

«Приступаем к подготовке закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение (например, если преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии)», — сообщил Хинштейн в телеграм-канале.

Необходимо проработать его техническую реализацию, синхронизировать с законодательством об административном надзоре и профилактике преступлений, уточнил парламентарий.

Депутаты 10 сентября вносят в Госдуму законопроект о пожизненном сроке для педофилов, такое наказание будет предусмотрено, когда преступление сопряжено с тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более детей, или за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ответственность за эти преступления будет наступать с 18 лет.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме звучали предложения ввести химическую кастрацию для педофилов. Законопроект о принудительной химической кастрации педофилов почти готов, заявил 26 октября 2020 года член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»).

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