Молдавию обвинили в «блокировании» работ по ремонту постов миротворцев
Тирасполь, 10 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Представители Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) препятствуют началу работ по реконструкции постов миротворцев возле города Вадул-луй-Водэ. Об этом 10 сентября сообщил агентству «Новости Приднестровья» сопредседатель ОКК от Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.
Он сообщил, что на последнем заседании ОКК представители молдавской стороны ушли, оставив не рассмотренными ряд вопросов, в том числе по ремонтным работам на постах.
«Молдавская сторона в этом контексте начала блокирование работы по наведению должного порядка на этих постах. Требуя привлечения к этим вопросам иных структур и органов, которые не работают в ОКК, которые не имеют прямую компетенцию, скажем, участвовать в миротворческом процессе», — сказал Беляков журналистам.
Следующее обсуждение этого вопроса должно пройти 16 сентября.
Стоит отметить, что в июле 2021 года после многолетних споров члены ОКК договорились о модернизации миротворческих постов в районе Вадул-луй-Водэ с обеих сторон Днестра. План по реконструкции был разработан в 2012 году.