Тирасполь, 10 сентября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Представители Молдавии в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) препятствуют началу работ по реконструкции постов миротворцев возле города Вадул-луй-Водэ. Об этом 10 сентября сообщил агентству «Новости Приднестровья» сопредседатель ОКК от Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Олег Беляков.

Приднестровье (выделено красным) и Молдавия на карте

Он сообщил, что на последнем заседании ОКК представители молдавской стороны ушли, оставив не рассмотренными ряд вопросов, в том числе по ремонтным работам на постах.

«Молдавская сторона в этом контексте начала блокирование работы по наведению должного порядка на этих постах. Требуя привлечения к этим вопросам иных структур и органов, которые не работают в ОКК, которые не имеют прямую компетенцию, скажем, участвовать в миротворческом процессе», — сказал Беляков журналистам.

Следующее обсуждение этого вопроса должно пройти 16 сентября.

Стоит отметить, что в июле 2021 года после многолетних споров члены ОКК договорились о модернизации миротворческих постов в районе Вадул-луй-Водэ с обеих сторон Днестра. План по реконструкции был разработан в 2012 году.