Стокгольм, 10 сентября 2021, 11:47 — REGNUM Поддержка министра финансов Швеции Магдалены Андерссон в качестве преемника Стефана Лёвена на посту лидера партии «Социал-демократов» продолжает расти, поскольку все больше партийных дистриктов выдвигает кандидатуру Андерссон на роль лидера. Об этом 10 сентября сообщил телеканал TV4.
За последние часы Андерссон была выдвинута партийными отделениями в Уппсале, Вестерманланде и Эребру. Всего уже десять партийных дистриктов проголосовали за ее кандидатуру.
«Я работаю с ней уже почти десять лет. И я очень высоко ценю это сотрудничество. Она необычайно опытный политик и искренний человек, с ней весело. Но партия сама выберет кандидата, и только партия руководит процессом выбора», — заявил Лёвен в интервью TV4.