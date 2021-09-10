Стокгольм, 10 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Поддержка министра финансов Швеции Магдалены Андерссон в качестве преемника Стефана Лёвена на посту лидера партии «Социал-демократов» продолжает расти, поскольку все больше партийных дистриктов выдвигает кандидатуру Андерссон на роль лидера. Об этом 10 сентября сообщил телеканал TV4.

Frankie Fouganthin Стефан Лёвен

За последние часы Андерссон была выдвинута партийными отделениями в Уппсале, Вестерманланде и Эребру. Всего уже десять партийных дистриктов проголосовали за ее кандидатуру.

«Я работаю с ней уже почти десять лет. И я очень высоко ценю это сотрудничество. Она необычайно опытный политик и искренний человек, с ней весело. Но партия сама выберет кандидата, и только партия руководит процессом выбора», — заявил Лёвен в интервью TV4.