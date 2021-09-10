Москва, , 11:49 — REGNUM Необходимо противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны. Такое мнение участникам Международного антифашистского форума-2021 в Москве высказал глава Россотрудничества Евгений Примаков.

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По его словам, ведомство внимательно следит за случаями дезинформации относительно событий Второй мировой войны, которые исходят от отдельных стран.

«Считаем недопустимым, что по сей день звучат оправдания в защиту преступлений, совершенных нацистами. История, как известно, наказывает за невыученные уроки. Очевидно, что не все вняли урокам прошлого. Наша общая задача — противостоять попыткам пересмотреть итоги Второй мировой войны, закрепленные в Уставе ООН и приговором Нюрнбергского процесса», — сказал Примаков.

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