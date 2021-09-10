Пласт, Челябинская область, 10 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Челябинской области арестован 34-летний гражданин, застреливший человека на территории своего домовладения. Об этом сообщает областное управление СКР.

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По данным следствия, это произошло ночью 8 сентября в Пластовском районе.

Как пишет издание Znak, арестованный позвал своего друга на помощь, так как решил, что на его территорию лезут грабители. Он вышел из дома с охотничьим ружьём и увидел силуэт человека. А затем прозвучал выстрел.

Спасти мужчину не удалось.