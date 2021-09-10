Иркутск, 10 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Федерация футбола Иркутска обратилась в полицию после того, во время матча любительских команд двое игроков напали на арбитра. Об этом 10 сентября сообщается на сайте федерации.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Арбитр

Инцидент произошёл 1 сентября во время матча открытого чемпионата Иркутска по футболу среди любительских команд, в котором играли команды «Виктория» и «Пахтакор».

Матч был прерван на 85-й минуте из-за нападения игрока «Пахтакора» Бобомурода Алланазарова на арбитра Антона Рженева. Позже на судью напал и нанёс ему удар в область головы и шеи другой игрок команды Дилмурод Капланов.

«Арбитр Рженев и Федерация футбола города Иркутска подали заявление с просьбой привлечь Алланазарова и Капланова к уголовной ответственности», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 8 сентября федерация дисквалифицировала Алланазарова на три года. Капланов ранее уже был отстранён до 2024 года, но продолжал приходить на матчи.