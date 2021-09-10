Таллин, 10 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Дефицит внешнеторгового баланса Эстонии во втором квартале нынешнего года увеличился в сравнении с годом ранее сразу на 454 млн евро. Об этом сообщил департамент статистики страны со ссылкой на собственные данные.

Tom Drigers Торговля

Так, если экспорт увеличился по сравнению с тем же периодом 2020 года на 46%, то импорт — на 125%. В импорте доминируют телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, а также транспортные и прочие коммерческие услуги.

Рост импорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг составил 696 млн евро, транспортных услуг — 121 млн евро и прочих коммерческих услуг — 115 млн евро.

Больше всего услуг Эстония во втором квартале закупала из Германии, импорт из которой вырос почти в 12 раз. Германия в основном поставляет Эстонии телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, а также транспортные и прочие коммерческие услуги. Второе и третье места в импорте услуг занимают Финляндия и Литва.

По словам ведущего аналитика департамента Эвелин Пуура, экспорт и импорт услуг начали расти после резкого падения во втором квартале 2020 года и на сегодняшний день вышли на докризисный уровень.

«Исключение составляют как туристические, так и строительные услуги, предоставление которых еще не восстановилось и все еще остается ниже уровня второго квартала 2019 года», — добавила она.