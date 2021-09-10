Киев, 10 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 3615 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 сентября сообщает украинский минздрав.

Moz.gov.ua Коронавирус на Украине

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«За сутки 09 сентября 2021 года на Украине зафиксировано 3615 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 348, медработников — 61)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 942 921.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 76 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 54 251.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 873 218 человек вылечились от нового заболевания и был в общей сложности проведен 12 217 031 тест на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 3663 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.