Москва, 10 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Первый российский беспилотник ZALA 421−16E5G совершил первый полет, в ходе которого преодолел более 1130 км. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба компании ZALA Aero.

ZALA Aero Беспилотник ZALA Aero

Беспилотник был создан российской компанией ZALA Aero (входит в группу компаний «Калашников»). Он пролетел по маршруту Ижевск — Йошкар-Ола — Ижевск. Время полета составило свыше 12 часов.

«Во время полёта отрабатывалась методика одновременного применения аппарата двумя лётными отрядами с новой высокоскоростной системой связи, управления и ретрансляции, реализованной на загоризонтных пунктах управления, находящихся в разных регионах РФ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Использование беспилотника, управление которым осуществляется на удалении до 500 км от места запуска, позволит минимизировать человеческий фактор и оптимизирует штат эксплуатирующих подразделений.

Также в ходе испытаний беспилотника были протестированы различные наработки в области навигации и интеллектуальной обработки информации, применяемые в комплексах ZALA.

Ранее эксперт рассказала, что в России растет спрос на беспилотные летательные аппараты, которые все активнее используются для мониторинга состояния объектов транспортной и энергетической инфраструктуры.

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