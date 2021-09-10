Киев, 10 сентября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его возможная встреча с российским коллегой Владимиром Путиным должна пройти более предметно, чем прежние переговоры в «нормандском формате». Об этом он заявил 10 сентября на форуме YES Brainstorming.

Kremlin.ru Встреча в «нормандском формате» 9 декабря 2019 года в Париже

«Меня больше интересует, можем ли мы предметно встретиться [с Путиным], не декларативно <…>», — сказал Зеленский.

Украинский лидер пояснил, что сравнивает возможную встречу с их первыми переговорами в «нормандском формате». Политик добавил, что если новая «нормандская» встреча состоится, то станет возможным и очередной обмен удерживаемыми лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский также заявил, что отношения между жителями РФ и Украины, сейчас разделённые пропастью, когда-нибудь могут нормализоваться.

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