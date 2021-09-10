Сан-Матео, США, 10 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Sony показала игровой процесс переиздания Alan Wake во время трансляции PlayStation Showcase 2021. Ролик был опубликован 10 сентября на YouTube-канале игрового подразделения компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

До этого в сеть утекли (утечку допустил магазин Amazon UK) несколько сравнительных скриншотов ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями). Поначалу они не привели некоторых поклонников игры в особый восторг, геймеры отметили, что графика у Alan Wake Remastered могла бы быть и получше. Релиз игры состоится 5 октября 2021 года на ПК и PlayStation.

https://twitter.com/Wario64/status/1435938985302368256

Напомним, оригинальную Alan Wake финская студия Remedy выпустила 14 мая 2010 года. Это сюжетная ролевая экшн-игра от третьего лица с элементами survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов).