Новосибирск, 10 сентября, 2021, 11:37 — ИА Регнум. В Сибирском федеральном округе первой дозой вакцины от коронавируса привито 4,83 миллиона граждан. Две дозы вакцины получили 4,3 миллиона человек. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента в Сибири.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

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Всего в сибирских регионах действует 828 стационарных и 177 мобильных пунктов вакцинации, сформировано 624 мобильных бригады.

По данным территориальных органов Роспотребнадзора, по состоянию на утро сегодня, 10 сентября, в регионах Сибири подтверждено около 598,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе около 1,9 тыс. за последние сутки.