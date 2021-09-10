Москва, 10 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В 2020 году в Башкирии ввели в эксплуатацию почти 2,5 млн квадратных метров недвижимости. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 10 сентября заявила исполнительный директор Ассоциации застройщиков Башкирии Адель Сайфуллина, выступая IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в рамках сессии «Обманутые застройщики. Что мешает России строить больше?».

Строительство

«В нашей республике проживает 4 млн человек. И строительство является одним из важнейших факторов развития нашей экономики. В 2020 году в республике было введено 2 млн 450 кв. метров, что на 3,3% больше, чем прошлом году. В этом году с января по июль Башкирия располагается на седьмом месте среди регионов РФ по объемам текущего строительства и на втором месте среди регионов Приволжского федерального округа, — сказала Сайфуллина. — В последние годы мы наблюдали быстрый рост строительства жилья, что шло вразрез со строительством социальных объектов. В городе устарел генплан, а правила землепользования и нормативы градостроительного проектирования не менялись почти 12 лет. И как следствие, в столице [Башкирии] возник разрыв между строительством жилья и социальных объектов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках форума прозвучало предложение о редевелопменте уже застроенных территорий.