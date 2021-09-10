Иркутск, 10 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Иркутской области, где проживает более двух миллионов человек, создан запас вакцины от коронавируса в 200 тысяч доз. Как сообщила 10 сентября первый замминистра здравоохранения Приангарья Анна Данилова, партия находится в прививочных пунктах региона и на складе.

Yarregion.ru Вакцинация

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Также известно, что примерно половину составляет вакцина «Спутник Лайт» для повторной вакцинации.

Напомним, по состоянию на 9 сентября в Иркутской области привито первым компонентом 612 208 человек, вторым компонентом 530 394.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области начали делать прививки от гриппа: кампания продлится с сентября по ноябрь.

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