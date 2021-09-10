Благовещенск, 10 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Амурской области на 10 сентября болеют COVID-19 3724 человека, из них попали в инфекционные стационары — 1268. В регионе работают семь ковидных госпиталей, которые заполнены на 84,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Амурской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лекарства

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66% заболевших переносят заболевание в относительно лёгкой форме, а потому находятся на амбулаторном лечении. Остальные 34% госпитализированы, из них 18 человек находятся на аппаратах ИВЛ.

За сутки коронавирусом заразились ещё 117 амурчан, у 34% из них заболевание протекает с пневмонией. 8 сентября от инфекции погибли два человека и общее число жертв COVID-19 в Приамурье достигло 411.

Как сообщало ИА REGNUM, план по количеству взрослых жителей, поставивших прививки от коронавируса, в Приамурье вырос до 80%. Вакцину уже получили 218 772 амурчанина.