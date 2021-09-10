Москва, 10 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Провести конкурс на реализацию медиаправ решило правление Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

(сс) Sharon Hahn Darlin Футбол по телевизору

«Большинством голосов члены правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тендер должен состояться в срок до 11 октября.

Летом 2018 года РПЛ и «Матч ТВ» подписали контракт на четыре года. Теперь телеканал подал заявку на приобретение прав на трансляцию матчей РПЛ с сезона 2022/23 до сезона 2025/26.

В июле директор по коммерции, маркетингу и коммуникации РПЛ Павел Суворов заявил, что тендер планируется провести в третьем квартале 2021 года.