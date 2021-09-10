Кемерово, 10 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. В Кемерове сегодня, 10 сентября, начал работу многофункциональный логистический комплекс одной из компаний. По словам губернатора региона Сергея Цивилёва, он позволил создать более тысячи новых рабочих мест.

Администрация правительства Кемеровской области Распределительный центр в Кемерове

«Кузбасс открыт для сотрудничества с компаниями из всех регионов, мы заинтересованы в привлечении новых инвестиций, поэтому создаем благоприятные условия для развития бизнеса. Открытие в Кузбассе современного логистического центра одного из крупнейших ретейлеров России позволило создать в регионе более тысячи новых рабочих мест, причём набор сотрудников ещё идёт», — сказал Цивилёв.

Новый логистический комплекс площадью 28 тысяч квадратных метров расположен в Ленинском районе Кемерова.