Челябинск, 10 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В Челябинске осуждена бывший бухгалтер одной из коммерческих фирм. Её обвиняли в присвоении более 10,5 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

40.мвд.рф Кража денег

Приговор огласил Тракторозаводский райсуд. Было установлено, что 37-летняя главный бухгалтер несколько лет переводила деньги на свой счёт под видом зарплаты.

Дама признала за собой вину и рассказала, что тратила деньги в том числе на игру в онлайн-казино. Суд назначил ей четыре года в колонии общего режима.