Екатеринбург, 10 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прекратил работу кинотеатр «Премьер Зал Юго-Западный», сообщается в сообществе компании «Премьер Зал» в соцсети «ВКонтакте».

Kenneth Lu В кинотеатре

Коммерческий кинотеатр проработал 20 лет на Юго-Западе — в «Доме науки и техники» на Академика Бардина, 28.

«Премьер Зал Юго-Западный» прекратил свою работу», — указано в сообществе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Екатеринбурга закрылся муниципальный кинотеатр «Салют». После этого закрылся кинотеатр «Знамя» (в сети «Премьер Зал) в северной части города из-за долгов.

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