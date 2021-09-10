Магас, 10 сентября, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Ингушетии может быть прекращена рубка леса на ближайшие десять лет. С этой инициативой намерен обратиться к Народному собранию глава республики Махмуд-Али Калиматов. Об этом он сообщил в ходе встречи с эковолонтерами из Ингушетии и других регионов России, которая прошла 9 сентября в сельском поселении Мужичи.

Лес

«Махмуд-Али Калиматов сообщил о своем намерении после выборов предложить на рассмотрение Народному собранию законопроект о приостановке вырубки леса на территории субъекта, что, по его словам, позволит вернуть рекам полноводность и восстановить лесной массив», — говорится в сообщении пресс-службы руководителя субъекта РФ.

По словам Калиматова, в ходе экологической экспертизы было установлено, что русло реки Асса из-за бесконтрольной рубки леса сузилось на 2,7 метра.

«Мы сейчас принимаем экологическую экспертизу и намерены принять решение запретить вырубку леса в регионе на ближайшие 10 лет, потому что влага не сохраняется, река усыхает, экологии наносится непоправимый ущерб», — цитирует Калиматова ТАСС.